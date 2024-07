Robin Kool mängib täna e-spordi MM-i poolfinaalikoha nimel

Neljapäevane mängupäev ei möödunud üllatusteta

Päeva maiuspalaks oli aga hilistel õhtutundidel peetud veerandfinaalkohtumine maailma edetabeli esimest kohta hoidva Team Spiriti ja värskendatud koosseisuga G2 vahel. G2 näitas Mirage’il peetud avamängus uue koosseisu jõudu ning võitis selle seisuga 13:8, kuid Spirit suutis pärast teise, Nuke’il mängitud kohtumise lisaaega 16:14 võiduga viia kohtumise otsustavasse mängu. Ancientil peetud lõppvaatus paistis paberil olevat Spiriti kasuks, kuid G2 suutis maailma esitiimi taktikad täielikult maha suruda ning lükkasid seisuga 13:5 teenitud võiduga hooja viimase turniiri võitnud Spiriti konkurentsist. Märkimisväärne on see, et mõlema meeskonna superstaarid, Spiriti Danil „donk“ Krõshkovets ja Ilja „m0nesy“ Osipov tegid oma meeskondade eest kõige kehvemad sooritused, mistõttu jäi koorma kandmine teiste mängijate õlule.