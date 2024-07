DELFI VIDEO | Läti ralli ajal kodus ööbida saav Sesks teeb vägevat sõitu: ei arvanud, et katsevõidud nii vara tulevad

Sesks, kes Rally1 arvestuses tegi debüüdi Poolas, sõidab nüüd Ford Puma Rally1 autoga, millel on kasutada ka hübriidajam. Lätlane Sesks võitis nii 3. kui 4. kiiruskatse ning hoiab lõunapausi ajaks üldarvestuses teist kohta. Liidrile Kalle Rovanperäle (Toyota) kaotab ta 3,3 sekundiga.

Hommikuga jäi Sesks mõistagi rahule. „Väga hästi on läinud. Kaks katsevõitu tulid ära. Ma ei oleks arvanud, et see nii vara juhtub, aga olen rahul,“ rääkis WRC klassis karjääri esimesed katsevõidud noppinud ralliäss Delfile.

Sesks märkis, et on Fordiga üha paremini kohanenud, aga jagub ka arenguruumi. „Mõnes kohas on veel omajagu õppida. Pean veel aru saama, kuidas mõnele kurvile läheneda, aga seni on asjad sujunud. Õpin veel, kuidas õigel hetkel hübriidjõudu ära kasutada,“ lisas ta.

Sesks kiitis ühtlasi seda, et kohapeale on tulnud rallit vaatama niivõrd palju rahvast. „See on loomulikult imeline. Ma ei oleks arvanud, et siia nii palju rahvast kohale tuleb. Siiamaani on läinud väga hästi, ralli on hästi organiseeritud. Kuulen südames iga kord, kui mulle kaasa elatakse.“

Läti ralli on Sesksile sõna otseses mõttes koduralli, sest peakeskus asub Liepājas, kust ta pärit on. Seega ei pea ta ööbima hotellis, vaid saab kodus peatuda. „Oli üsna veider otsustada, kas ööbida hotellis või kodus, aga valisin mõistagi viimase.“