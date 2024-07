DELFI VIDEO | Oma klassis ainsat konkurenti 11 minutiga edestav Joosep Ralf Nõgene: võrdleme end Rally2 autodega

„Seni on kõik hästi. Neljapäeval oli Biķerniekis väike fun ja nüüd on reedene soojendus tehtud. Meie eesmärk on õppida autot ja võtta rallist maksimum,“ selgitas RedGrey meeskonna poolt ette valmistatud Renault Clio Rally3 masinat rooliv Nõgene. „Kuna konkurente väga pole, siis proovime Rally2 autodega võidu sõita ja võrrelda aegu.“

Konkurentsiga on Rally3 arvestuses tõesti kehvasti, sest lisaks eestlasele alustas etappi türklane Kerem Kazam, kes jäi aga avakatsel tee kõrvale. Kuna Kazam jätkab reedel superrally süsteemis, siis on Nõgene oma klassis liider ja edu lähima ehk ainsa konkurendi ees on ligi 11 minutit.

„Päeva lõpuks või peale rallit peame vaatama, et palju me suurematele Rally2 autodele kaotame ning võrdleme seda näiteks Heikkiläga – palju kaotasime talle Rally Estonial kilomeetri kohta, kas on arengut ja kas liigume õiges suunas,“ rääkis 21-aastane sõitja kolmanda kiiruskatse eel.