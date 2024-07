Motosportlane: Audru Porsche Ringi on traagilise õnnetuse järel oluliselt turvalisemaks muudetud

„Raja haldaja lubas, et vaatab raja turvalisuse kriitiliselt üle ning tänaseks on seda tehtud! Ümberehitusi on mitmeid, näiteks on ohtlik kuivenduskraav eemaldatud. Mis kõige olulisem – kui seni ei võimaldanud murumättad väljasõidualadel pehmemat kukkumist, siis praeguseks on Porsche Ringil kurvide turvaalad kergkruusast, pehmed ja kohevaks töödeldud, ning seeläbi ka parema pidurdusvõimega, et sõitja saaks väljasõidu korral ratta võimalikult kiiresti pidama. Kergkruusast turvaalad aitavad pehmendada või koguni ära hoida nii sportlase kui ka tema ratta kukkumisel saadavaid vigastusi,“ rääkis Leenpalu.