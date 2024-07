„Kuues käik“ Bikerniekil | Mis värk nende „tokkidega“ ikkagi on? Kas Ott Tänak võidab Läti ralli?

Nagu alati, on saatesse palavalt oodatud kuulajate küsimused (kuueskaik@delfi.ee), millele vastame läbi nädalavahetuse peetavates saadetes ning ka erilülitustes Delfi Spordi Facebookis.

Arutame, kas Martins Sesks võiks Lätis olla poodiumikonkurentsis, nagu ennustas endine Soome rallisõitja Jari Ketomaa. Küsime, kui raske hakkab Neuville’il olema reedel ja laupäeval esimesena startides tee puhastamine ning vastupidi, kas Läti ralli katsed, kus kordusläbimisi on tavapäratult vähe, on üles ehitatud just oma poissi Sesksi silmas pidades.