Pep Guardiolast võib saada Inglismaa koondise peatreener

Inglismaa jalgpalliliit (FA) on alustanud uue peatreeneri otsinguid. Tugev kandidaat sellele kohale on praegune Manchester City loots Pep Guardiola. Vaatamata sellele, et hispaanlasel on Inglismaa suurklubiga kehtiv leping kuni järgmise hooaja lõpuni, on riigi jalgpalliliit valmis antud võimalust tõsiselt kaaluma.