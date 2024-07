SPIKKER | Mida suudab Eneli Jefimova hirmkõvas konkurentsis? Kahe suursoosiku kohal on endiselt küsimärk

Suveolümpiamängudel on põhitähelepanu tavaliselt kergejõustikul ja ujumisel. Alates 1992. aastast ka meeste korvpallil. Selle alusel on paika pandud olümpiamängude ajakava. Ujumine toimub mängude esimeses ja kergejõustik teises pooles. Tavaliselt on eestlased jälginud eelkõige kergejõustikuareenil toimuvat, kuid aina enam on siinsete spordisõprade pilk ka olümpiaujulal.