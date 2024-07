NIMEKIRI | Uuring paljastab: üle poolte Pariisi sõitvatest Venemaa ja Valgevene sportlastest toetavad avalikult sõda Ukrainas

Vaatamata Venemaa ja Valgevene sõjalisele tegevusele Ukrainas on ROK lubanud sealsete riikide atleedid teatud tingimustel Pariisi olümpiale võistlema. Kõik (valge)venelased, kes lõpuks olümpiale pääsesid, peavad osalema neutraalsete sportlastena ehk ilma igasuguse riigisümboolikata.

Samuti ei tohi nad toetada sõda Ukrainas ega olla kuidagi seotud Venemaa või Valgevene armeega. Selle jaoks töötas ROK välja ka kriteeriumid, millega eraldati sõda toetavad sportlased neutraalsetest atleetidest.

Global Rights Compliance selgitas oma uurimustöö tulemusena aga välja, et ROK-i sõelast murdsid läbi paljud sportlased, kes ei tohiks kriteeriumitele vastata. 33-st Venemaa või Valgevene atleedist 17 on rikkunud reegleid, kuid on praeguse seisuga ikkagi olümpial startimas.

„Moraalselt ülekohtune on oodata, et Ukraina sportlane seisab maailma laval koos teise atleediga, kes toetab kuritegusid tema riigi vastu vastu,“ vahendas USA Today GRC-i esindaja Jeremy Pizzi sõnu. Pizz lisas veel, et 2022. aasta sissetungist alates on venelased tapnud 450 ukraina sportlast.

GRC-i raportis on nimede ja piltidega välja toodud sportlased, kes millegi vastu on eksinud. Kes märgib sotsiaalmeedias „meeldivaks“ Venemaa sõda toetavaid postitusi, ukrainlasi halvustavaid postitusi jne. GRC-i uurijad tuvastasid, et kaks valgevenelast on näiteks jätkuvalt seotud riigi armeega.

Kas ROK teeb nimekirjas korrektuure?

GRC-i esindaja Pizzi teatas, et nemad on oma asitõendeid ROK-ile jaganud, kuid väidetavalt rahvusvaheline olümpiakomitee sellele reageerinud pole.

„ROK kinnitab pidevalt, et nende põhitõed on rahu, solidaarsus ja inimväärikus. Need ei ole minu sõnad, need on olümpiahartas kirjas. ROK-i juht Thomas Bach räägib sellest kogu aeg,“ tõdes Pizzi.