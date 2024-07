DELFI LIEPAJAS | Neuville: see, et ka Tänak tahab tiitlit võita, mind ei häiri, kuigi temal on käsil lemmikrallid, minul aga kõige raskem aeg

Pärast Poola rallit, kus MM-sarja liider Thierry Neuville sai neljanda koha, kurtis ta, et auto vajab kõvasti testimist ning lootis seda teha Leedu kohalikul rallil. Paraku jäi Neuville’il Leedus sõitmata ning see hoop, tunnistas belglane. „Meil on hulk detaile ja süsteeme, mis vajaksid katsetamist. Tahtsime Leedus suure töö ära teha, kuid kahjuks läks nii.“