DELFI VIDEO RIIAST | Läti ralli peakorraldaja Raimonds Storkšs: lõikamisvastased postid on autode ja sõitjate teel hoidmiseks

„Iga kurv on ümber posti, loodus ja tee ei mängi siin suurt rolli. Eesti mõistes oleks siin rahvaralli kogemust vaja, et kuidas need asjad kõik kirja panna. Ralli jooksul tuleb 20-30-40 erinevat šikaani,“ rääkis Tänak Delfile antud videointervjuus peale hommikust testikatset.

Nurinat kostus ka teistelt sõitjatelt. „Keeruline. Mul on tunne, et pealtvaatajad on lõikamisvastaseid poste välja tõmmanud. Kuna siin on tehislikke šikaane ja poste palju, siis sõita pole kuigi naturaalne ja enesetunne masinas peab olema hea,“ ütles M-Spordi piloot Gregoire Munster.