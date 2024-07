Eesti ettevõtte tehnoloogia viis IndyCar võidusõidusarja uude ajajärku

„Võimalus kujundada mootorispordimaailma ühe kõige atraktiivsema ja nõudlikuma võidusõidusarja tulevikku on edulugu ja nagu näha tulemustest, siis teostatav ka Eestist. Skeletoni tooted on igas IndyCary sarjas võistlevas autos. Me oleme teinud koostööd Honda võidusõidutiimiga ning üheskoos viinud läbi märgilise elektrifitseerimisprojekti koos selliste lipulaevadega nagu Chevrolet ja McLaren. Iga inseneri unistus,“ ütles Skeleton Technologies’i inseneeriajuht Ardo Kõiv.