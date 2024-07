Kevin Durantist Aserbaidžaanini: eesootavad rekordid Pariisi olümpial

Kevin Duranti nimi on ilmselt kõige intrigeerivam. NBA staar on lähedal, et saada maailma esimeseks meessportlaseks, kes on võitnud meeskondlikul spordialal neli olümpiakulda. Tema kollektsioonis on medalid Londonist, Rio de Janeirost ja Tokyost. Phoenix Sunsi ääremängija püüab koos USA-ga Pariisis poodiumile tõusta, et saada vaieldamatuks kuningaks, kirjutab Inside The Games.