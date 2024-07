DELFI VIDEO | Ott Tänak Läti etapi eripäradest: see ei ole päris tavaline ralli, siin on rahvaralli kogemust vaja

Läti ralli korraldajad on etapi teinud väga eriilmeliseks. Katsetele on juurde pandud kunstlikult palju lõikamisvastaseid poste, heinapalle jne. „See ongi keeruline, pole päris tavaline ralli. Iga kurv on ümber posti, loodus ja tee ei mängi siin suurt rolli,“ iseloomustas Tänak Delfi intervjuus eesolevat võistlust. „Eesti mõistes oleks siin rahvaralli kogemust vaja, et kuidas need asjad kõik kirja panna. Ralli jooksul tuleb 20-30-40 erinevat šikaani.“

Lõunanaabrite MM-etapi programmis on 20 kiiruskatset. Neist koguni kümme katset on sellised, mida läbitakse vaid korra ehk kokku on 15 erinevat kiiruskatset. Tänak märkis, et ka see toob ekipaažidele tööd juurde. „Kuna katseid on rohkem, siis on palju keerulisem midagi meelde jätta ja katse alguses üldse mäletada, mis tulemas on,“ lisas eestlane.