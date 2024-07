Kogu tõde Eesti olümpiakoondislaste medalivõimalustest. Kuraditosin varianti, üks reaalne soosik

Jätsime sõelale üksnes Pariisi olümpiale sõitvad sportlased, kelle medalivõiduvõimalust hindasime suuremaks kui 1%. Neid tuli kokku 13. Üksnes kolme atleedi ja ühe tiimi võiduvõimalus on üle 10%. Seega aus tõdemus on, et medali võitmine on koondisele väga keeruline ülesanne, aga kaugeltki mitte võimatu. Kaks medalit oleks juba väike ime.