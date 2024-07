SPIKKER | Mida suudavad Erm, Tilga ja Õiglane? Pariisi olümpial oodatakse läbi aegade kõige vingemat kümnevõistlust

Eesti jaoks suurte traditsioonidega alal on sel korral stardis kolm sportlast, kellest kaks võivad ideaalse õnnestumise korral poodiumile jõuda. Reaalsuses eestlased siiski kolme kõige suurema soosiku sekka ei kuulu ja medali võitmiseks on vaja mitme asja kokkulangemist. Seda põhjusel, et kümnevõistluse tase on läbi aegade kõige kõrgem. Kõikidel eelnenud olümpiamängudel oleks Johannes Erm olnud kindel medalisoosik, kuid tänavu on asjad teisiti.