Endine Tšehhi jalgpallikoondislane võitleb deemonitega: vaatan iga päev YouTube’i ja joon Jägermeistrit

Probleemide küüsis on Fenin kuni tänase päevani. Alles kolm kuud tagasi lõppes endise Bundesliga staari viimane võõrutusravi, misjärel tekkis mehes taas lootus, et kõik liigub paremuse suunas. Hetkel, mil Fenin Bildile intervjuu andis, sai maailmale selgeks, et nõnda pole siiski läinud.