Baltimaade suurim ringrajavõistlus toob Pärnus rajale üle 140 võistleja

Autoklassidele kuulub võistlus ringrajasõidu Soome meistrivõistluste ja Eesti karikavõistluste kavasse, motoklassidele on osaks Eesti ja Läti meistrivõistlustest.

„Motovõistlusel on oodata rajale ka Eesti tippsõitjat Hannes Soomerit, samuti on tulemas mitmed teised kiired sõitjad,“ rääkis Estonian Grand Prix´le kümme aastat tagasi aluse pannud Toivo Asmer. „Ajalooliste vormelautode Eesti karikavõistlused toovad rajale muuhulgas Eestis valmistatud vormelautod Estonia, mis on tänavusel mitme juubeli aastal sümboolne. Konkurentsi tulevad pakkuma ka Soome vormelisõitjad.“