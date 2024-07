DELFI LIEPAJAS | 9 küsimust. Kas Tänak jätkab Poolas näidatud hooga? Kui palju segavad Ogier ja Rovanperä kaarte?

Sealjuures Thierry Neuville kurtis eelnevad kaks päeva, et Poolas pole tee puhastajal võimalik kiirelt sõita. Oli küll! Ja vaieldamatult oli see väike tormihoiatus konkurentidele, sest ees ootasid ja ootavad järgmised kiired kruusarallid. Kuid samas tegi Tänak kaks nädalat tagasi Rally Estonial suurel kiirusel raju avarii, mille järel pidid meedikud kõva raputust saanud mehe üle vaatama. Kuidas on Tänaku seis?