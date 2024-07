DELFI LIEPĀJAS | Ehk lõpetaks Sesksi-hulluse... Või äkki ongi lätlane parem kui Rovanperä?

Kui 24-aastane Sesks kuu tagasi Poola rallil esimest korda Rally1 autosse istus ja viienda koha sai, läks osa kommentaatoreist poolhulluks ja hakkas rääkima Sesksist kui viimase aja suurimast noorest talendist. Võrdlusjooni veeti kahekordse maailmameistri, aasta noorema Kalle Rovanperäga , kes oli oma debüütrallil WRC autoga samuti viies. Arvati, et M-Sport peaks tõsiselt kaaluma, kas võtta Sesks järgmisel aastal tiimi ja nii edasi...

Enne Läti rallit keeras Soome ekspert, endine rallisõitja Jari Ketomaa veelgi vinti peale, ennustades Sesksile kodusel MM-rallil suisa poodiumikohta. Ketomaa põhjendas, et Läti poiss tunneb imehästi teid, tema kurvide läbimise tehnika on neis oludes suurepärane ning seekord on M-Sporti Fordil peal töötav hübriidajam, mis lisab kohati auto võimsusele kuni 150 hobujõudu ja sellega ka kiirust.