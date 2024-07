Levadia sihib pääsu eurosarja teise ringi. Torres: oleme meeskonnana heas seisus

„Nüüd algab alles teine poolaeg. Usun, et meie meeskond on kohtumise eel heas seisus. Üritame homme samamoodi mängida nagu avakohtumises. Oleme keskendunud ning pingutame kõik 90 minutit. See on meie jaoks hea võimalus liikuda edasi teise ringi,“ sõnas korduskohtumise eel FCI Levadia peatreener Curro Torres.