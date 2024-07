Rafael Nadal alistas Rootsi tennisekuulsuse poja, kuid kritiseeris teravalt mängutingimusi

„Ma kartsin väljakul teatud liigutuste tegemist. Ma pole harjunud sellistes tingimustes mängima. Tavaliselt, kui sajab, siis ei mängita üldse ning kui mängitakse, on päikesepaisteline ja kuiv. Siin on see teisiti. Ühest küljest on see hea, et väljakud märjana mängimist vastu peavad, teisalt muutub see mängijatele ohtlikuks,“ nentis Nadal.