Luka Modric sõlmis Madridi Realiga uue lepingu

Alates 2012. aastast Madridi klubi esindav Modric on Hispaania hiiu särgis võitnud kokku kulda ja karda. Horvaatia mängija on sel perioodil kroonitud koos klubiga neljakordseks LaLiga võitjaks ja kuuekordseks Meistrite liiga tšempioniks. Kokku on Modric võitnud Madridi Reali särgis 26 karikat.