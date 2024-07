Norra võidusõitja sõlmis sponsorlepingu OnlyFansiga. Olümpiakomitee: see on täielikult vastuolus meie põhiväärtustega

„Sellesse tuleb suhtuda skeptiliselt, kuna rakendus on selgelt seotud pornograafilise sisuga. Selliste platvormidega liitumine ja koostöö tegemine on vastuolus meie põhiväärtustega,“ sõnas NIF-i esindaja Frida Blomgren.

Norra Autospordiliit astus aga Heyerdahli kaitseks välja ning suurt numbrit sõlmitud sponsorlepingut ei tehtud. „Mõistagi ei ole see meie mainele hea, kuid mõne inimese jaoks on sellised lepingud spordialaga tegelemiseks hädavajalikud,“ sõnas liidu peasekretär Hallgeir Raknerud. „Olen veidi üllatunud, et selline asi on isegi 2024. aastal veel vastuoluline teema. Pornograafilist sisu on peaaegu võimatu vältida, oleme sotsiaalmeediast ja internetist niivõrd palju mõjutatud. Praegusel juhul käib jutt vaid veebisaidi logost.“