Kalev/Cramost suurima rivaali juurde: Tartu Ülikool tugevdas korvialust Rauno Nurgeriga

208 cm pikkune värske tartlane Nurger loodab saalis näha palju publikut. „Mul on hea meel liituda Tartu meeskonnaga. Tegemist on Eesti ühe legendaarseima tiimiga. Loodan näha palju publikut saalis ja eesmärk on tuua meistritiitel tagasi Tartusse,“ ütles Nurger.

Meeskonna spordidirektori Janar Taltsi sõnul peaks Nurger komplekti hästi sobituma. „Rauno Nurger on üks väheseid Eesti tsentreid ja oleme rahul, et saime kogenud mängija Tartusse tuua. Ta on karjääri jooksul mänginud erinevates meeskondades ja liigades ning näidanud, et kui tervis korras, siis võib suuri tegusid teha. Oleme sel suvel palju pingutanud, et Tartusse tuua selliseid eestlaseid, kellega mängida nii rahvusvahelisel tasemel kui Eestis kulla peale. Rauno on selle töö vili ja usun, et ta peaks meie komplekti hästi sobituma,“ sõnas Talts.