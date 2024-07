Tänak peab Läti ralli eel läbima FIA tervisekontrolli, Hyundai nimetas Mikkelseni eestlase varumeheks

Tänak ise sõnas kolmapäeval DirtFishile, et temaga on kõik hästi ja ta on valmis neljapäeval startima. „Ausalt öeldes on meid ees ootamas huvitav ralli. Võrreldes Poolaga on see natuke erinev, kuid lõpuks on nad siiski ka sarnased. Mõlemad on alati kiired,“ sõnas Tänak.