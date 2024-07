Red Bull Car Park Drift pöörane driftivõistlus on taas Eestis

„Unibet Arena annab meile võimaluse luua väga eriline võistluskeskus. Rada ise on üles seatud Arena tagumisse parklasse ning Service Park on hoones sees. Viimast on publikul võimalik külastada ja võistluse jälgimiseks ehitame parkla perimeetrisse tribüünid,“ sõnas võistluse kaaskorraldaja Raiko Ausmees.

Võistlus on väga vaatemänguline, sest tegemist on parima komboga driftist ja trikisõidust. Kolmeliikmeline žürii, hindab lisaks tavapärastele driftikriteeriumitele ka trikkide sooritamist, auto välimust ja show’d. Võistlema saab tulla nii taga-, kui nelikveolise masinaga. Oluline, et võistleja suudab oma sõidukiga kogu platsi katva takistusraja läbida driftides.

Eelmise korra võitja Michael Reiljan: „Tegemist on täpselt sellise võistlusega, mis pakub adrenaliini nii osalejatele, kui publikule. Rada on kompaktne ja hästi jälgitav ning sõitja saab sellel näidata oma täpsust ja sihikindlust. Kõrvalt võib drift tunduda lihtne külg ees sõitmine, aga selline rada on väga nõudlik ja eksimusteks ruumi ei ole. Formaadi eelis on ka see, et särada saavad nii tipptasemel sõitjad, kui need, kes muidu suurtel driftivõistlusel kõrgetele kohtadele ei mängi.“