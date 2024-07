VIDEO | Kahevõistluse maailma tipp koguneb 2025. aasta veebruaris taas Otepääle

Otepääl toimuva MK-etapi korraldaja Rauno Loidi sõnul on kõrgel tasemel korraldatud suursündmus iga aastaga üha rohkem publikut meelitanud, mida tõestab ka tänavu veebruaris saavutatud publikurekord. „2024. aasta veebruaris külastas üritust ligi 10 000 pealtvaatajat ning naelutas televiisorite ette 210 000 eestimaalast. Rahvusvahelise telepildi vahendusel jälgis MK-etappi nädalavahetust 18,6 miljonit silmapaari 11 erinevast riigist,“ ilmestas Loit kahevõistluse populaarsust.

Loit märkis, et eelmise aasta tagasiside põhjal jäi rahvusvaheline suusaliit (FIS) tehtuga väga rahule, mida ilmestab FISi poolt antud valikuvabadus Eesti korraldusmeeskonnale. See tähendab, et etapi toimumise aeg jäi korraldusmeeskonna enda otsustada.