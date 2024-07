Kettaheite Euroopa meister teeb pühapäeval Jõhvis olümpiamängude peaproovi

Kettaheitjate seas maailma ühe parema võistlusareeni kuvandi pälvinud Heino Lipu staadion Jõhvis tõmbab taas tähelepanu. Peatselt Pariisis algavatel olümpiamängudel on meeste kettaheites üheks medalinõudlejaks Eestis treeniv Kristjan Čeh. Ta on ka eelmisel aastal Jõhvi kergejõustikuõhtul heidetud Sloveenia rekordiga (71.86) Heino Lipu staadioni rekordiomanik.

Eesti treeneri Mart Olmani juhendamisel harjutav Sloveenia vägilane on otsustanud oma viimase võistluse enne hooaja kaalukaimat jõuproovi teha sel pühapäeval Jõhvis. Kristjan Čeh kinnitas korraldajatele, et ootab võistlemist ühel enda lemmikstaadionil ja loodab enne mänge teha stabiilselt hea võistluse.

Pühapäeval on Heino Lipu staadionile oodatud nii täiskasvanud kui lapsed. Kohale tasub tulla aegsasti, sest pärastlõunal alates kell 15.00 on koostöös Eesti Kergejõustikuliiduga avatud Laste Kergejõustiku töötuba, kus lapsed saavad tutvust teha ja end proovile panna erinevatel kergejõustikualadel - hoota kaugushüpe, teivashüpe, tõkkejooks jm. Kõigile töötoa läbijatele on auhinnaks diplom.