BLOGI JA FOTOD | Tänak võttis Läti rallil pühapäevast maksimumi ja kerkis punktikatsega poodiumile! Auto lõhkunud Sesks langes seitsmendaks

Läti etapi eel on autoralli MM-sarjas 13 etapist sõidetud seitse, mille järel hoiab hooaja kokkuvõttes 136 punktiga esikohta Thierry Neuville (Hyundai). Elfyn Evans (Toyota) jääb temast maha 15 ja Ott Tänak (Hyundai) 21 silmaga. Tootjate arvestuses oli Hyundail 311 ja Toyotal 301 punkti.

Tet Rally Latvial stardib kümme Rally1 masinat – Hyundai i20-ga sõidavad võidu Neuville, Tänak ja Esapekka Lappi. Toyotagi saadab tulle raudvara, sest lisaks Evansile võistlevad Yarisega Kalle Rovanperä, Sébastien Ogier ja Takamoto Katsuta. M-Spordi Ford Pumadega on kohal Adrien Fourmaux, Grégoire Munster ja koduteedel kihutav Mārtiņš Sesks. Sealjuures kahel viimasel aastal Liepāja ümbruses toimunud EM-etapi võitnud lätlase masina küljes on sel korral ka hübriidajam, mida tal viimati Poolas polnud. Kokku on stardis kolm eestlast, sest Rally2 arvestuses võistleb Gregor Jeets (Toyota Yaris Rally2) ning Rally3-s Joosep Ralf Nõgene (Renault Clio Rally3).