VIDEO | „Mind ei koti!“ Hispaania jalgpallitähed ajasid Gibraltari valitsusel harja punaseks

Võidukas Hispaania jalgpallikoondis jõudis esmaspäeval tagasi kodumaale, kus nende auks korraldati Madridi kesklinnas uhke paraad. Üritus kulmineerus karikatseremooniaga, mille käigus hakkasid Rodri, Lamine Yamal ja koondise kapten Alvaro Morata skandeerima: „Gibraltar on Hispaania!“

Morata tuletas küll vahepeal Rodrile meelde, et too kuulub Inglismaa kõrgliigaklubi Manchester City hingekirja. Kuid Rodri vastas sellele resoluutselt: „Mind ei koti!“

Olgu öeldud, et Pürenee poolsaare lõunatipus asuva Gibraltari näol on tegemist Suurbritannia territooriumiga, mille Hispaania loovutas rahulepingu tulemusel Inglismaale juba 1713. aastal. Mis aga muidugi ei tähenda, et paljud hispaanlased Gibraltarit tagasi ei himustaks.