Kolme riigi vaateväljas olnud imelaps Lamine Yamal viis Hispaania tippu

Rahvusmeeskonnas purustas ta järgmised rekordid: Yamal on noorim mängija, kes Hispaaniat esindanud, nende eest värava löönud ja resultatiivse söödu andnud. Samuti on ta noorim mängija, kellele Madridi Bernabeu staadionil seistes suurt tunnustust avaldati. See juhtus märtsis Hispaania ja Brasiilia matši ajal, kus ta skooris kolm väravat ja ületas sellega Ballon d’Ori favoriidi Vinícius juuniori.