E-spordi olümpia toimuks püsivalt Saudi-Araabias? ROK-i president Bach: meil on meeletult vedanud

Rahvusvahelise Olümpiakommitee presidendi Thomas Bachi sõnul on ROKil meeletult vedanud, et neil on võimalus e-spordi mängude puhul teha koostööd Saudi-Araabia Olümpiakommiteega, kuna neil on unikaalne ekspertiis e-spordis nii oma kogemuse kui ka partnerite tõttu. Bachi sõnul kinnitab koostöö saudidega seda, et olümpiaväärtused on hoitud ning mängude programm pooldab soolist võrdõiguslikkust ja noore publikumi kaasatust.