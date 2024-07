Robin Kool hakkab mängima 400 000 dollarit väärt e-spordi maailmakarika nimel. Mida võistluselt oodata?

Kevadhooaja teises pooles raskustesse jäänud FaZe loodab, et pika ja intensiivse mängugraafiku järel tekkinud väsimus ja mõningane läbipõlemine on pärast puhkust seljatatud ning rohkema treeningajaga suudetakse vormikõver taas tõusvasse suunda pöörata ja taastada enda staatus maailma parima meeskonnana. Hooaja jooksul üleilmses reitinguedetabelis esikohalt neljandaks kukkunud FaZe’i konkurentideks on viiepäevasel turniiril seitse maailma esikümne meeskonda ja kõikide võistlusregioonide parimad võistkonnad, mis tähendab, et hooaja algus ei saa viiepäevase turniiri näol olema sugugi lihtne.