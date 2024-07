VIDEO | USA-sse planeeritud jalgpallipidu kujunes peaaegu tragöödiaks. Mis saab kahe aasta pärast MM-il?

Lõuna-Ameerika meistrivõistlused toimusid teist korda ajaloos USA-s. Kui ameeriklased on juba viis korda Copa Américale kutsutud olnud, siis sedapuhku tegi debüüdi ka Kanada. Just USA-s, Kanadas ja Mehhikos toimub kahe aasta pärast jalgpalli MM. Tänavusel Copa Américal toimunu on pannud paljud vutifännid aga muretsema selle pärast, kuidas saadakse hakkama 2026. aastal toimuva veel suurema turniiriga.