Ajastu lõpp. Prantsusmaa jalgpallikoondise ajaloo suurim väravakütt jätab koondisega hüvasti

„Kaua kardetud hetk on kätte jõudnud: hetk jätta Prantsusmaa koondise hüvasti,“ kirjutas Giroud Instagramis. „Meist on saanud ühtne löögirusikas treener Didier Deschampsi käe all. Tänan teda vankumatu usalduse eest. Vaatamata tõusudele ja mõõnadele on ta võimaldanud mul saada „Les Bleusi“ kõigi aegade parimaks väravakütiks.“