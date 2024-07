Jari-Matti Latvala Läti ralli eripärast: tänapäeval on see midagi haruldast

Läti etapi võistluskeskus asub Liepajas, programmis on 20 kiiruskatset. Neist koguni kümme katset on sellised, mida läbitakse vaid korra. Sellistest katsetest lühim on Liepaja linnakatse (2,56 km), aga pikim Ivande (23,04 km).

Toyota pealiku Jari-Matti Latvala sõnul on see asjaolu ühtlasi selle nädala MM-ralli suurim katsumus. „Tänapäeval on see midagi haruldast,“ märkis soomlane tiimi eelvaates. „See tähendab, et ekipaažidel on kõvasti tööd, sest väga palju tuleb uut legendi koostada. Kui see toimub veel uuel rallil, on see paras katsumus.“

Kuigi Läti ralli on kalendris uus, on sealsed kiired kruusateed olemuselt sarnased Eesti ja Poola tingimustega. „Sealsed teed võivad olla isegi veel kiiremad ja laiemad,“ lisas Latvala.

Tänavu eelkõige meeskondlikku MM-tiitlit jahtiv Toyota on Lätis stardis nelja Rally1 autoga. Lisaks täishooaega tegevatele Elfyn Evansile ja Takamoto Katsutale on võistlustules kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier ja tiitlikaitsja Kalle Rovanperä.

Latvala loodab, et neil õnnestub saavutada sarnast Poolaga, kus nad Rovanperä ja Evansi abil kaksikvõidu noppisid. „Loodetavasti leiab Taka parema tunde ja väga hea, et Sebastian on meiega tagasi. MM-heitlus on tänavu äärmiselt tihe, väga keeruline on suuri vahesid teha. Seega on meie jaoks oluline, et meil on täisjõus koosseis kohal,“ sedastas Toyota pealik.

Poola ralli järel juhib MM-sarja Thierry Neuville (Hyundai), kel on koos 136 punkti. Talle järgnevad Evans (121 p) ja tiimikaaslane Ott Tänak (115 p).