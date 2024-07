DELFI VIDEO | Eesti koondise peatreener Alar Rikberg: on õhkõrn võimalus, et Oliver Venno lubatakse Katarist veel mängudele

Kõige nimekam puuduja koosseisust on diagonaalründaja Oliver Venno, kes on seotud koduklubiga Kataris. „Kataris on veidi teistsugusemad reeglid kui mujal maailma võrkpallis. Nende klubivõrkpalli hooaeg algab juba augustis, mis tähendab, et teda oodatakse 20. juuliks juba Katari treeninglaagrisse,“ sedastas Rikberg. „Seal on õhkõrn võimalus, et ta mingiks perioodiks lubatakse koju ja mängudele. Meil on kokkulepe, et kui ta koha peale jõuab, siis ta uurib seda varianti.“