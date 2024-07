DELFI VIDEO | Tagasi Itaaliasse siirdunud Mikk Jurkatamm: valiku tegin kahe klubi vahel

„Mõned nädalad pärast hooaega tuli mõte, et tahaks tagasi välismaale. Agentuur hakkas tööle, lõppkokkuvõttes oli seal kahe klubi vahel otsus. Minu isiklikus plaanis sobis Avellino paremini ja sinna see otsus jäi,“ lausus eelmisel hooajal Kalev/Cramoga Eesti meistriks tulnud Jurkatamm, kes lõviosa karjäärist on veetnud just saapamaal.

Bologna Virtuse noortesüsteemist läbi tulnud 23-aastasel Jurkatammel on taskus nii-öelda Itaalia mängijapass, millega ta läheb arvesse seal kohaliku mängijana. Nii tagamängija kuigi aktiivselt muude riikide liigades ringi ei vaadanud. „Kuna Itaalia pass on olemas, siis minu arust on Itaalia liiga väga kõva, miks ka mitte seda passi ära kasutada,“ rääkis ta.

Sel suvel võttis koondise peatreeneri ametikoha üle Kalev/Cramo juhendaja Heiko Rannula. „Suhteliselt palju on seda Kalev/Cramo asja, aga see ei ole kuidagi negatiivselt öeldud. Kui me võtame uued asjad läbi, siis Heiko ütleb ka, et Cramo mehed juba teavad seda. Pilt suurelt pole muutunud, aga mõned pisiasjad on ikkagi juurde tulnud, mida tegime Cramoga eelmisel hooajal,“ ütles Jurkatamm Delfile.

Vaata videost, millised on Jurkatamme suvised eesmärgid.