KUULA | Alcaraz kinkis Djokovicile ühe karjääri selgeima finaalikaotuse. Mis on Lajali ja Monfilsi sõumängu laiem eesmärk?

21-aastane Carlos Alcaraz alistas Wimbledoni tenniseturniiri finaalis settidega 3:0 24-kordse slämmivõitja Novak Djokovici (37), kes varem on nii kaalukates finaalides saanud vaid neli sama selget kaotust - 2007 US Openil Roger Federerilt, 2013 Wimbledonis Andy Murray’lt, 2020 French Openil Rafael Nadalilt ja 2021 US Openil Daniil Medvedevilt.