Ralf Schumacheri võidusõitjast poeg toetab isa: pole vahet, kas elad koos mehe või naisega

Ralf Schumacher jagas uudist pühapäeva õhtul sotsiaalmeedias. „Elus on kõige ilusam see, kui sinu kõrval on õige partner, kellega sa saad kõike jagada,“ kirjutas Schumacher foto juurde, millel ta oli koos oma praeguse elukaaslasega.

Daily Maili andmetel on Schumacheri elukaaslane tema ärijuht Etienne. Paari suhe on väidetavalt kestnud juba kaks aastat. „Nad kohtusid Monacos. Ralf elab Salzburgis koos oma pojaga, Etienne elab Nice’is. Kuid nad veedavad üsna palju aega koos,“ rääkis Schumacheri lähedane sõber Carmen Geiss. „Nad on koos sensatsiooniliselt õnnelikud ega tülitse kunagi.“

49-aastane Schumacher oli aastatel 2001. - 2015. abielus modelli Cora Schumacheriga, kellega neil on ühine laps David Schumacher. Davidi sõnul tunneb ta isa kapist välja tuleku üle siirast heameelt.

“Mul on väga hea meel, et oled lõpuks leidnud kellegi, kellega koos tunned end hästi ja turvaliselt. Pole vahet, kas ta on mees või naine. Olen alati sajaportsendiliselt sinu seljataga ja soovin sulle vaid parimat,“ kirjutas DTM-sarjas sõitev David Schumacher Instagramis.

Ralf Schumacher sõitis vormel-1 sarjas aastatel 1997. – 2007. Aastate jooksul osales ta 182 etapil ning teenis kuus võitu. Poodiumile kerkis ta 27 korda. Hooaja kokkuvõttes oli ta nii 2001. kui ka 2002. aastal neljas.