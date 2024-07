DELFI VIDEO | Arizonas jätkav Henri Veesaar: USA-sse minnes kaalusin 91 kilo, nüüd 108,5

Veesaar jõudis Ameerika Ühendriikidest Eestisse pühapäeval ja esmaspäeval möllas ta juba korvpallikodus. „Senise suve valmistusin seal uueks hooajaks. Mul jäi üks hooaeg vahele ja teadsin, et tahan kindlasti olla ühe hooaja seal veel,“ lausus korvpallikoondise keskmängija, kes igapäevaselt esindab NCAA klubi Arizona Wildcats.

Niisiis otsustasid Veesaar ja meeskond, et eestlane teeb redshirt hooaja ehk ta osales ainult trennides ja üheski ametlikus matšis platsile ei jooksnud. „Heal juhul oleksin saanud mängima hakata jaanuari lõpus, aga valisin redshirti, millega saan ühe [ülikooli]aasta juurde. Tommyga [Arizona peatreener Tommy Lloyd - E.K.) rääkisime läbi aasta, mida pean arendama järgmiseks hooajaks, et oleksin paremini valmis ja rotatsioonis,“ selgitas korvpallikoondislane.

Üks korvpallurite USA-sse mineku põhjus on seal tehtav töö jõusaalides, mis on aidanud varemgi Eesti mängijatel musklit kasvatada. Veesaar pole erand. „Hetkel olen 108,5 kilo, sinna minnes olin 91-92,“ märkis ta. „Vise on teistsugune, aga viskan kindlasti paremini kui enne. Olen terve aasta trenni teinud, jõusaalis läinud tugevamaks ja muutsin viskevormi. Tänu sellele lähevad kolmesed paremini.“