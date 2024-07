Tallinna parimad noorsportlased alustavad mainekal suurvõistlusel medalijahti

Rahvusvahelisi laste mänge korraldavad erinevad linnad alates 1968. aastast. Võistlused, kus osalevad 12–15-aastased noored, on pälvinud Rahvusvahelise Olümpiakomitee tunnustuse. Sisuliselt on tegemist selle vanuseklassi ühe tähtsaima rahvusvahelise jõuprooviga, sest ametlikud noorte olümpiamängud peetakse 15–18-aastaste sportlaste konkurentsis.

Tallinna delegatsiooni juht Viivi Raudsepp ütles, et sportlaste valikul peeti nõu nii alaliitude kui ka spordiklubidega. „Tallinna esindus koosneb linna parimatest sportlastest, kes kuuluvad oma vanuseklassis Eestit tippu. Sportlasi võib ühes delegatsioonis olla kuni 18. Lähtusime delegatsiooni määramisel sellest, et oleksime esindatud võimalikult paljudel spordialadel. Seetõttu jäi valikust välja näiteks jalgpall, mis oleks väga suure osa delegatsioonist enda alla võtnud,“ selgitas ta.

Mehhikosse sõitvad sportlased selgusid juba jaanuaris ehk suurvõistluseks on neil aega olnud valmistuda rohkem kui pool aastat. „Kuna tean, et Tallinna esindus on väga heal tasemel, siis loodame Mehhikost naasta medalitega. Meie sportlastele on see suurepärane võimalus panna end proovile sisuliselt terve maailma parimate koolinoortega,“ rääkis Raudsepp.