Andres Sõbra juhendatav Keila KK palkas esimese mängija

Keila Korvpallikool teatas juunikuus, et 2024/2025. aasta hooajal jätkatakse mängimist Eesti-Läti Korvpalliliigas ning Eesti meistriliigas. Meeskonna komplekteerimine on käimas ning esimese lülina avalikustati Patrik Peemoti liitumine.

„Patriku puhul on tegemist väga füüsilise mängijaga, kelle töötahe ning kohusetundlikkus on märkimisväärsed. Usun, et tema füüsilisus annab kindlasti meie meeskonnale palju juurde ning teda ootab suur tulevik,“ sõnas Patrik Peemoti liitumise järel esindusmeeskonna peatreener Andres Sõber.