Wimbledoni põhiturniirile pääsemine kergitas Lajalit maailma edetabelis 23 kohta

Võrreldes eelmise, kaks nädalat tagasi avaldatud edetabeliga, on Lajal tõusnud 23 koha võrra. Tema karjääri parim koht on mullu detsembris saavutatud 191.

Meeste maailma esireketina jätkab itaallane Jannik Sinner, teine on eile finaalis Alcarazile kaotanud serblane Novak Djokovic, kolmas Alcaraz. Muutumatuna on püsinud ka neljas ja viies koht, mida hõivavad Saksa tennisist Alexander Zverev ja venelane Daniil Medvedev. Kuuendaks (+3) ehk elu kõrgeimale kohale on tõusnud 25-aastane Austraalia mängija Alex De Minaur, kes pääses Wimbledonis veerandfinaali, kuid pidi seal vigastuse tõttu Djokovicile loobumisvõidu andma.