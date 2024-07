KOMMENTAAR | Slämmiturniiridel sünnivad ikka ja jälle üllatused. Ehk oligi parem, et Kaial ja Anettil jäi see võitmata

Kui meeste üksikmängus juhtub haruharva, et suure slämmi turniiril murrab viimastesse ringidesse mõni täielik üllataja, siis naiste tennises on sellest viimastel aastatel saanud juba tavapärane nähtus. Kuid ka see on pigem viimaste hooaegade trend, kuna eelmisel kümnendil valitsesid naiste tennist kindlad nimed: lõviosa slämmitiitleid korjas endale legendaarne Serena Williams, siit-sealt jagus ka teistele tippu kuulunud mängijatele.