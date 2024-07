Uskumatud numbrid: Hispaania jätkas finaalide imelist seeriat, Harry Kane jäi täiesti hätta

Alates 2002. aasta Meistrite liiga finaalist on Hispaania koondis ja sealsed klubid võitnud kõik 23 finaali, kus vastaseks on olnud mõne teise riigi tiim. Mõnel juhul on finaalis olnud ka ainult Hispaania klubid ehk tegelik võitude arv on koguni 27. Siinkohal on vaatluse alla võetud MM-i, EM-i, Meistrite liiga, UEFA Cupi/Euroopa liiga finaalid.