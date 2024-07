Lionel Messi võitis järjekordse tiitli! Täieliku kaosega alanud Copa America finaalis triumfeeris Argentina

Miamis toimunud finaal algas korraliku kaosega ning avavile lükati ühe tunni ja 15 minuti võrra edasi. Staadioni juurde oli kogunenud tuhandeid piletita fänne, kes üritasid areenile tungida. Väidetavalt pääseski lõpuks staadionile 7000 piletita inimest. Kuna massid olid suured, siis trügimise käigus said ka paljud vigastada. Politseil tuli tegeleda kuumuse tõttu minestanud inimestega. Lisaks oli palju nutvaid lapsi, kes jäid trügivate masside alla.

Argentina algkoosseisus alustanud ning 117. minutil pingile võetud 36-aastane Angel Di Maria pidas samal ajal aga oma viimase kohtumise rahvusesinduse eest. Di Maria on Argentina suurte tiitlite võitmise juures mänginud suurt rolli. Ta skooris nii 2021. aasta Copa America kui ka 2022. aasta MM-finaalis.

Argentina on nüüd võitnud Copa America 16 korda. Tegemist on absoluutse rekordiga. Vastavas tabelis on teine Uurugauy 15 tiitliga.