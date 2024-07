Hispaania jalgpallikoondise vanameister lõpetab tänase EM-i finaali järel koondisekarjääri

Hispaania koondise vanim mängija avaldas otsuse laupäevasel pressikonverentsil. Kui tavaliselt on lisaks peatreenerile meediaga suhtlemas kapten, siis sedapuhku ilmus Alvaro Morata asemel avalikkuse ette just Navas.

„Morata ütles, et nüüd on minu kord rääkida, sest see jääb minu viimaseks matšiks,“ sõnas Navas. „Pärast kõiki aastaid ikka siin olla näitab, et olen hästi tegutsenud ning oleks imeline turniir võita. Me väärime seda. Isegi 38-aastasena tunnen suurt elevust aidata koondist ja kodumaad, aga minu otsus on lõplik.“