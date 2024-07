„Inglismaa mängib kohutavat jalgpalli!“ Kelle võitu ihkavad neutraalsed jalgpallifännid?

Hispaania on järjekindlalt muljet avaldanud, võites kõik mängud ilma penalteid löömata. Inglismaa alustas EM-i tasavägiselt, kuid on jõudnud teist järjestikust turniiri finaali.

BBC Sport viis läbi intervjuusid erinevate riikide jalgpallifännidega, et saada teada, kellele finaalis pöialt hoitakse.

Michel, Saksamaa fänn:

„Ma eelistaksin, et Hispaania võidaks. Kuna Saksamaa kukutati välja, siis olin Hollandi poolt, kuid nüüd arvan, et Hispaania on parem valik. Inglise jalgpall pole atraktiivne vaatamiseks.“

Matty, Saksamaa fänn:

„Gareth Southgate’i tõttu mängib Inglismaa kohutavat jalgpalli. Ma arvan, et see saab olema väga halb finaal, mida vaadata. Keegi ei taha palli omada. See võib olla 2-1 nii või teisiti.“

Ole, Hollandi fänn:

„Seni on mänginud parimat jalgpalli Hispaania. Me kaotasime Inglismaale, nii et peame vastasmeeskonda toetama. Ma arvan, et finaal on lisaaja järel viik, sest ükski meeskond ei taha eksida ega riskida. Hispaania võidab siis penaltitega.“

Enrico, Saksamaa fänn:

„Inglismaa meeskond oli viimases mängus Hollandi vastu parem. Enne seda ei olnud nad nii head. Iigaüks võib tõesti võita, kuid ma arvan, et Hispaania võidab 3-1.“

Daniele ja poeg Flavio, Itaalia fännid:

„Me tahame, et Hispaania võidaks. Meile mõlemale meeldib nende meeskond, Flavio on suur Lamine Yamali fänn. Nad mängivad parimat jalgpalli ja nad on olnud parim meeskond EM-il. Inglismaal on küll mõned suurepärased mängijad nagu Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden ja Kobbie Mainoo, kuid arvame, et Hispaania võidab 2:0.“

Anders, Taani fänn:

„Ma arvan, et Hispaania on mänginud EM-i ajal kõige meelelahutuslikumat jalgpalli, nii et ma ilmselt elan neile kaasa. Inglismaa mängis poolfinaalis päris hästi. Kui nad mängivad finaalis sarnaselt või paremini ja võidavad, siis mul poleks probleemi. Ma tahan lihtsalt näha väärilist võitjat.“

Benjamin ja poeg Fabian, Saksamaa fännid:

„Me tahame, et Inglismaa võidaks. Neil on Harry Kane ja ta on parim inglise mängija. Meile ei meeldi Hispaania, sest nad võitsid Saksamaad. See on Inglismaa teine finaal pärast viimast EM-i, nii et usun, et võit tuleb neile seekord. Ennustan 3:0 võitu, kus Harry Kane skoorib kaks korda ja Jude Bellingham samuti.“