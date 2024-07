VIDEO | Pealtvaataja loopis Prantsusmaa velotuuri suursoosikutele krõpsu näkku

Nimelt leidis üks pealtvaataja, et ränkraskel lõputõusul oleks tore tuuri üldliidrit Tadej Pogacari ja tema lähimat jälitajat Jonas Vingegaardi krõpsudega loopida. Võistluse kulgu see õnneks siiski ei mõjutanud ning Pogacar ja Vingegaard ületasid finišijoone kahe esimesena.

Üldarvestuses on Pogacari edu teiseks kerkinud Vingegaardi ees minut ja 57 sekundit. Kolmas on Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step; +2.22).